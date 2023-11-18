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Байден заявил о планах продлить саммит АТЭС

Байден намерен продлить саммит АТЭС еще на пять дней

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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе финального заседания глав делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявил о планах пролонгировать переговоры еще на пять дней. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продлим эту конференцию еще на пять (дней. — «Газета.Ru»). Хорошо?» — заявил американский лидер.

На заключительном совещании Байден поприветствовал всех участников «сессии лидеров» и подчеркнул, что за весь период конференций члены форума совместно трудились над поиском путей для стабильных и инклюзивных экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно информации агентства, глава США вербально передал перуанскому президенту Дине Болуарте «церемониальный факел» председательства в АТЭС в следующем году.

Перед этим Байден совершил ошибку во время выступления на саммите АТЭС, не сумев правильно прочитать слово с телесуфлера.

Ранее Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение.

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