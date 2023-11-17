Стала известна дата выхода Молдавии из МПА СНГ

Молдавия с 8 февраля 2024 года перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«<…> с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ», — сказала спикер Совфеда.

Она обратила внимание, что для ассамблеи «никакого урона» это не нанесет, организация продолжает работать. А вот для самой республики потеря статуса чревата «огромными потерями».

По словам Матвиенко, СНГ называется содружеством независимых государств, а Молдавия «давно уже не является» таковым, так как попала под внешнее управление и «поет с чужого голоса».

16 ноября российский МИД обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаила Галузина, в октябре 2021 года проходили переговоры между российской компанией и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Тогда «Газпром» принял все предложения Кишинева.

Ранее собака молдавского президента Санду укусила главу Австрии.