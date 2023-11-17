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Экономист: для США отношения с Китаем очень важны, несмотря на разногласия

Экономист Васильев: для США отношения с КНР очень важны, особенно перед выборами

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Alex Brandon/AP

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал состоявшуюся в Сан-Франциско встречу президента США Джо Байдена с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Эксперт обратил внимание на то, что американский лидер продемонстрировал свою неудовлетворенность отношениями Китая с Россией и Ираном, однако никаких ультиматумов выдвинуто не было.

«Это не было сказано в ультимативной форме: дескать, разрывайте отношения с Москвой, а иначе… Или: прекратите ваши игры с Тегераном, а иначе… Судя по всему, ничего этого не прозвучало, что лишний раз подчеркивает, что отношения с Пекином для Вашингтона очень важны, особенно в период перед выборами», — отметил Васильев.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с председателем КНР не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе». Телеканал Sky News Australia при этом обратил внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента Соединенных Штатов о китайском лидере.

Ранее МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине.

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