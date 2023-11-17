В Чехии успели опломбировать часть российской недвижимости

Часть недвижимости, которая принадлежит России в Чехии, успели опломбировать. Об этом сообщает агентство ЧТК.

«На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября», — уточнили в публикации.

В материале уточнили, что замораживание госсобственности РФ стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии. Это решение правительство страны одобрило накануне. В перечне примерно 70 объектов недвижимости в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

Среди заблокированных оказались и здания бывшей школы в Праге. Ограничительные меры не распространяются на четыре объекта диппредставительства РФ в столице Чехии, включая резиденцию посла.

Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский счел заморозку российской собственности в республике соответствующей чешскому законодательству. Так дипломат прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о незаконности заморозки собственности РФ в Чехии.

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