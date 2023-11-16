Медведев заявил о гордости за россиян

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что люди, которые живут в РФ, вызывают у него чувство гордости. Его слова на встрече с активистами «Молодой гвардии» по случаю 18-летия организации передает РИА Новости.

«Если что и вызывает у меня постоянное чувство гордости, так это только одно — наши люди», — сказал зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что помнит самые сложные периоды, которые он застал в истории России.

«И вот казалось периодически, что это такое испытание!.. Казалось, что не хватит духу, не хватит воли, силы не хватит в какой-то ситуации, но нет», — сказал зампред Совбеза РФ, подчеркнув, что люди в России очень сильные.

Политик добавил, что, глядя на активистов «Молодой гвардии», в том числе на «товарищей, которые сейчас находятся на новых территориях» или сидят в окопах, действительно испытываешь чувство гордости.

До этого Медведев заявил, что правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран. По его словам, в настоящее время ситуация в сфере науки стабильная.

9 ноября Медведев заявил, что с начала года на контрактную службу в российскую армию принято около 410 тыс. человек.

Ранее Медведев поддержал идею создания аллеи в честь волонтеров.