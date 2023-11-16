Парламент Грузии лишил мандата вице-спикера, не голосовавшего за импичмент президента

Грузинский парламент принял решение о лишении депутатских полномочий вице-спикера Давида Сергеенко. Причиной стало его неучастие в голосовании по импичменту президента Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

«78 — за, двое — против. Постановление принято. Благодарим господина Давида за деятельность в парламенте и желаем успехов в дальнейшей работе», — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

До этого на пленарном заседании, где ставился вопрос об импичменте президенту Грузии, не присутствовали вице-спикер Сергеенко и депутат Шарманашвили, о политической судьбе которого в настоящий момент ничего не известно.

Голосование по импичменту президента Саломе Зурабишвили прошло в грузинском парламенте 18 октября. Отстранение ее от должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.

Зурабишвили обвиняли в том, что она отправилась в европейское турне без разрешения правительства. Поездка стала нарушением закона.

Ранее в правящей партии Грузии решили не называть Зурабишвили президентом.