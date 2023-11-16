Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный ценит жизни своих людей. По мнению эксперта, «тревожные звоночки» о потере репутации Зеленского на Западе действительно есть, однако не все так однозначно.

«Нет, к сожалению, пока нельзя сказать, что никто уже не делает ставку на Зеленского. Очень даже делают и довольно многие», — отметил Перла.

По его словам, ситуация осложняется тем, что в демократической партии США сегодня не видят кандидатов в президенты Украины, готовых также беспрекословно подчиняться Западу как Зеленский.

«Другой вопрос, для чего эта кандидатура им будет нужна: то ли для продолжения войны до последнего украинца, то ли для попытки заключения перемирия и «фиксирования убытков» от поражения в войне», — задается вопросом политолог.

Журналистка из США Натали Моррис до этого заявляла, что из-за амбиций Зеленского рассталось с жизнью целое поколение молодых жителей страны. По ее словам, если бы украинские власти полтора года назад заключили мирное соглашение, то молодежи не пришлось бы гибнуть на фронте.

Французский колумнист Сильви Кауфман в свою очередь сообщила о серии военных и дипломатических неудач Украины в связи с конфликтом с Россией. Она утверждает, что в данный момент сложилось сочетание неблагоприятных факторов, создавая так называемый «идеальный шторм», который может иметь отрицательные последствия для Киева.

Ранее Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией.