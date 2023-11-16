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В МИД КНР оценили отношения России и Китая

МИД КНР: отношения Китая и России не подвержены внешнему влиянию

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Отношения Китая и России не подвержены внешнему влиянию. Об этом заявил советник департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэнь Хао, передает РИА Новости.

«Отношения России и Китая не ориентируются на третьи стороны и не подвергаются внешнему влиянию», — сказал он.

По его словам, отношения двух стран прошли испытания. Он подчеркнул, что стороны укрепляют взаимодействие на принципах взаимного взаимоуважения.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться на его неудачи. По его словам, Китай со своей стороны никогда не ставил на проигрыш Соединенных Штатов и не вмешивался во внутренние дела страны. Он отметил, что КНР не стремится бросить вызов Америке или даже заменять ее. Но тогда и США должны в ответ не уповать на проигрыш и неудачи Китая или вмешиваться в дела, заключил Си Цзиньпин.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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