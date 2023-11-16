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Российский МИД обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу с 2021 года

МИД РФ: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Власти Молдавии не выполнили ни одной договоренности с «Газпромом», которые обговаривали в 2021 году. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, в октябре 2021 года проходили переговоры между российской компанией и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Тогда «Газпром» принял все предложения Кишинева и доказывал готовность к учету интересов Молдавии в сфере отношений в газовой отрасли.

Однако в сентябре 2023 года Минэнерго Молдавии предоставило отчет, где написано, что власти республики не имеют долгов. А это не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита, отметил Галузин. По его словам, содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер долга, подтвержденного документально и международным арбитражем.

Галузин обратил внимание, что мнение президента Молдавии Майи Санду на этот счет ничего в данном вопросе не меняет. Глава государства заявила, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать эта российская компания.

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика больше не намерена закупать газ у «Газпрома». По словам чиновника, страна переориентировалась на европейский рынок и даже нашла там более выгодное предложение.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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