Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа будет большой ошибкой

Американский президент США Джо Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа стала бы крупной ошибкой. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию главы США по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, сообщает ТАСС.

Байден отметил, что он четко дал понять израильской стороне, что было бы большой ошибкой оккупировать и удерживать Газу.

Президент США не стал говорить о вероятных сроках завершения палестино-израильского конфликта. Байден сказал, что не является гадалкой, поэтому он не будет говорить о том, сколько продлится конфронтация между Израилем и Палестиной. При этом американский президент подчеркнул, что конфликт не закончится до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование на основе сосуществования двух государств.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что единственным окончательным вариантом урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, является двухгосударственное решение.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.