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Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его «диктатором»

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Lintao Zhang/AP

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе», передает РИА Новости.

Байден подчеркнул, что Си Цзиньпин таким и является.

«Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой отличается от нашего полностью», — сказал он.

Ранее завершилась двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Переговоры двух лидеров длились чуть менее 2,5 часов.

До этого Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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