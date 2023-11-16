ЦРУ, вероятно, может быть ответственно за устранение Зеленского, однако они скорее всего переложили бы вину за убийство на враждебных президенту чиновников или генералов. Такое заявление сделал бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ведущий канала спросил у экс-разведчика о возможности ЦРУ использовать своих агентов для убийства Зеленского. Джиральди ответил: «Они могут. Но скорее всего они будут пытаться заставить одного из местных чиновников или генералов придумать способ организации этого убийства».

Джиральди также поделился информацией о настроениях в разведывательном сообществе США. По его словам, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Единственное разногласие между ними заключается в том, сколько времени сможет продержаться Зеленский. Бывший разведчик также заявил, что в разведывательном сообществе хорошо знают о больших суммах денег, которые президент Украины «прикормил».

Кроме того, Джиральди прокомментировал заявления Зеленского о широкой поддержке Киева на Западе. Он выразил сомнение в достоверности этих заявлений и посмеялся над ними, говоря, что видел очень мало сообщений о предложениях помощи. Заявления Зеленского вызывают у него недоумение и он считает, что президент Украины опустился на самое низкий уровень своего рейтинга.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начинают уставать от украинского конфликта, а поддержка Киева ослабевает.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.