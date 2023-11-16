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В США рассказали, кто может убить Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джиральди заявил, что США могут переложить убийство Зеленского

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Thomas Peter/Reuters

ЦРУ, вероятно, может быть ответственно за устранение Зеленского, однако они скорее всего переложили бы вину за убийство на враждебных президенту чиновников или генералов. Такое заявление сделал бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ведущий канала спросил у экс-разведчика о возможности ЦРУ использовать своих агентов для убийства Зеленского. Джиральди ответил: «Они могут. Но скорее всего они будут пытаться заставить одного из местных чиновников или генералов придумать способ организации этого убийства».

Джиральди также поделился информацией о настроениях в разведывательном сообществе США. По его словам, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Единственное разногласие между ними заключается в том, сколько времени сможет продержаться Зеленский. Бывший разведчик также заявил, что в разведывательном сообществе хорошо знают о больших суммах денег, которые президент Украины «прикормил».

Кроме того, Джиральди прокомментировал заявления Зеленского о широкой поддержке Киева на Западе. Он выразил сомнение в достоверности этих заявлений и посмеялся над ними, говоря, что видел очень мало сообщений о предложениях помощи. Заявления Зеленского вызывают у него недоумение и он считает, что президент Украины опустился на самое низкий уровень своего рейтинга.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начинают уставать от украинского конфликта, а поддержка Киева ослабевает.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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