Премьер Палестины заявил, что Израиль не достиг ни одной цели в ходе агрессии против Газы

Глава палестинского правительства Мухаммед Штайе заявил, что власти Израиля во время агрессии против сектора Газа не смогли добиться ни одной из своих целей, сообщает телеканал «Аль-Хадат».

По словам премьер-министра, Израиль вел систематическую войну против Газы еще до 7 октября, когда произошло резкое обострение ситуации в регионе.

Штайе подчеркнул, что Израиль хотел разрушить саму идею решения проблемы Палестины путем создания двух государств — еврейского и арабского. Для этого израильские власти выталкивали сектор Газа из общих палестинских рамок.

Премьер-министр Палестины особо подчеркнул, что Израилю не удалось достичь ни одной своей цели в войне против сектора Газа.

Ранее глава правительства Палестины Мухаммед Штайе заявил, что выступает за составление графика прекращения израильской оккупации, и предложил подготовить план создания палестинского государства.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.