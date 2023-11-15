Захарова рассказала о вранье президента Молдавии

Молдавский президент Майя Санду «просто врет», когда говорит об отсутствии у Москвы и Кишинева тем для поддержания двустороннего диалога. На это в ходе брифинга с журналистами указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала недавнее заявление главы зарубежной республики, согласно которому у Молдавии и России нет общих тем для обсуждения. Как следует из слов Захаровой, подобные высказывания не соответствуют действительности.

«Майя Санду просто врет. <...> Она пытается представить дело таким образом, что двум странам не о чем говорить — это вранье», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

15 ноября министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что власти страны изучают возможность присоединения к еще двум пакетам санкций в отношении России. По его словам, Кишинев принимает решения по введению рестрикций против Москвы ради обеспечения национальной безопасности.

Попеску уточнил, что к текущему моменту молдавское правительство присоединилось к четырем пакетам антироссийских санкций. При этом всего существует шесть пакетов ограничений, которые тем или иным образом затрагивают юридические и физические лица из РФ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду, обвинившей российские власти в неуважении граждан ее страны.