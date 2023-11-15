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В МИД РФ рассчитывают на отказ Финляндии от намерения закрыть границу с Россией

Захарова: РФ рассчитывает, что Финляндия не будет закрывать границу с РФ

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Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Москва надеется, что Финляндия передумает полностью перекрыть границу с Россией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает, там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы», — сказала Захарова.

14 ноября МВД Финляндии заявило, что страна готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, Финляндия решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль глубоко сожалеет о том, что Финляндия сделала шаг к закрытию границ.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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