В МИД РФ рассчитывают на отказ Финляндии от намерения закрыть границу с Россией

Москва надеется, что Финляндия передумает полностью перекрыть границу с Россией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает, там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы», — сказала Захарова.

14 ноября МВД Финляндии заявило, что страна готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, Финляндия решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль глубоко сожалеет о том, что Финляндия сделала шаг к закрытию границ.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.