В МИД РФ ответили Дании на возможную блокировку российских танкеров

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, проходы судов через проливы регулируются Копенгагенским трактатом 1857 года, а также Положением конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Захарова утверждает, что в соответствии с данными документами все суда, в том числе российские, имеют право беспрепятственно и безопасно проходить через балтийские проливы, а любое нарушение данных норм являются нарушением международного права.

До этого издание Financial Times сообщило, что датские власти могут начать блокировать и проверять танкеры с российской нефтью.

Отмечается, что такие меры вызваны желанием стран Запада обеспечить соблюдение ценового ограничения, которого Москва научилась избегать. Вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, это примерно 60% от общего объема ее морского экспорта, пересекает узкие датские проливы на пути к международным рынкам.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.