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На Украине завели дело на политика, призвавшего к утилизации русскоязычных

СБУ открыла уголовное дело против экс-депутата Верховной рады Фарион

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

СБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отметили в службе безопасности Украины, поводом для разбирательства послужила критика политика в адрес русскоязычных в украинской армии, которая спровоцировала негативную реакцию в обществе.

«Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему), ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни)», — говориться в сообщении.

В СБУ добавили, что инициирована психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион.

До этого экс-депутат потребовала «утилизировать» говорящих на русском языке на Украине. Фарион является членом крайне правой партии «Свобода». В России в отношении нее заведены дела по ч. 4 ст. 33, пп. «а, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за русофобские высказывания.

Ранее на Украине призвали считать всех русскоязычных в рядах ВСУ врагами.

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