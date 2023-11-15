Верховный суд запретил британским властям высылать беженцев в Руанду

Верховный суд Британии назвал незаконным решение правительства королевства высылать нелегальных беженцев в Руанду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Верховный суд единогласно отвергает апелляцию главы МВД и поддерживает заключение Апелляционного суда о том, что схема [по отправке мигрантов] в Руанду незаконна», — заявил председатель суда, лорд Роберт Рид.

По словам Рида, судебный орган пришел к выводу, что существует значительный риск для просителей убежища столкнуться с жестоким обращением, если из Руанды их принудительно выдворят в страну происхождения.

До этого Европейский союз направил правительству Великобритании предупреждения о недопустимости обхода решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для отправки нелегальных мигрантов в Руанду.

19 марта сообщалось, что Британия и Руанда подписали обновленное миграционное соглашение, по которому незаконно прибывшие в Британию мигранты могут быть депортированы в Руанду.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.