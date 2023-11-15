Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания разошлись в позициях, кто должен занимать должность президента Украины. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

По его словам, между Лондоном и Вашингтоном разгорелся конфликт из-за того, кто должен «сохранить контроль хотя бы над формальным руководителем Украины».

«В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за Зеленского», — заявил Джонсон.

Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что в условиях проводимых Владимиром Зеленским чисток в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует признать, что «структура власти на Украине полностью разрушена».

Без нее на фронте не будет успехов, констатировал Джонсон.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Запад ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского, так как понимает, что конфликт проигран.

Ранее Зеленскому предрекли потерю власти в случае ухода Байдена.