Зеленскому предрекли потерю власти в случае ухода Байдена

Президент США Джо Байден не собирается прекращать помощь Украине, поскольку сделал ставку на нынешнее руководство республики во главе с Владимиром Зеленским, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что провал украинского лидера станет поражением и для главы Белого дома.

«Администрация Байдена поставила на Зеленского. По сути дела, поражение Зеленского в политике, то есть его уход из власти, будет поражением Байдена и не только его, но и всех других политических деятелей, которые обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами и т.д. Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего будет и смена режима в Киеве. Но пока со стороны американцев не вижу признаков того, что они ставят на кого-то другого», — написал Азаров.

Он добавил, что это не означает отсутствие у Запада кандидатов, которые могут занять место Зеленского. Азаров подчеркнул, что во время избирательной кампании третьего президента Украины Виктора Ющенко, за его спиной готовили еще несколько запасных претендентов.

Ранее в США увидели признаки скорого ухода Зеленского в отставку.