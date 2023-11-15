Решением суда в Мичигане Трампу разрешено участвовать в выборах в штате

Попытка исключить бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на первичных выборах в штате Мичиган была отклонена судом, сообщает Associated Press.

По информации агентства, судья штата Мичиган вынес постановление о том, что экс-президент страны Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата.

Ранее аналогичное решение вынес суд в штате Миннесота. Тогда бывшего главу государства пытались исключить из бюллетеней на первичных выборах в штате из-за его действий в ходе штурма Капитолия, состоявшегося в январе 2021 года. И в Миннесоте, и в Мичигане против Трампа попытались применить 14-ю поправку Конституции США, которая запрещает бывшим государственным деятелям, участвовавшим в мятеже или восстании против государства, избираться без одобрения палаты представителей и сената.

Ранее колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман заявил, что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства поставит под вопрос идею лидерства страны на международной арене в будущем.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.