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Эксперт рассказал о последствиях закрытия Балтийского моря для РФ

Военэксперт Стефанович: закрытие Балтики для РФ может вызвать ядерную эскалацию

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Александр Гальперин/РИА Новости

Если Балтийское море закроют для России, сделав внутренним морем НАТО, может последовать крайне жесткая реакция, вплоть до ядерной эскалации. Такое мнение в интервью «БИЗНЕС Online» озвучил эксперт в области стратегических вооружений Дмитрий Стефанович. При этом он считает, что громкие заявления Риги о блокировании Балтики звучат лишь потому, что Эстония, Литва и Латвия боятся, что про них забудут, и демонстрируют таким образом свою стратегическую значимость.

«Соответственно, я думаю, что это все так и останется не более чем маргинальными разговорами. Как я уже говорил, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне в страшном сне не видят ситуации, при которой они вынуждены будут напрямую столкнуться с Россией. Независимо от тех оценок, которые сейчас звучат. В любом случае они понимают, что ядерная эскалация закончится для всех одинаково», — сказал Стефанович.

В октябре президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страны — участницы Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на заявление Ринкевичса подчеркивал, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех.

Ранее в Госдуме назвали маразмом угрозы Латвии закрыть Балтику для России.

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