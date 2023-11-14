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Минтранс подтвердил уход Чалика с поста замглавы ведомства

Замминистра транспорта РФ Чалик перейдет на другую позицию в отрасли

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик перейдет на другую позицию в транспортной отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

«Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта», — заявили в министерстве.

Отмечается, что потом он планирует перейти на другую позицию в транспортном комплексе.

«Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», — добавили в ведомстве.

До этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на два источника в отрасли сообщило, что заместитель главы министерства транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, курирующий авиационную отрасль, в декабре может покинуть свой пост

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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