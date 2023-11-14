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В правящей партии Грузии решили не называть Зурабишвили президентом

В правящей партии Грузии заявили, что не будут называть Зурабишвили президентом

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Mindaugas Kulbis/AP

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что члены партии больше не будут называть Саломе Зурабишвили президентом, полностью игнорируя ее статус. Его слова приводит портал Newsgeorgia.ge.

«У нее нет легитимности со стороны депутатов, избранных народом, со стороны большинства, которое ее избрало. Поэтому мы будем называть ее не президентом, а просто Саломе Зурабишвили… оппозиционным политиком», — сказал Мдинарадзе.

Как следует из материала, заявление прозвучало на фоне недовольства «Грузинской мечты» интервью Зурабишвили французскому телеканалу LCI в ходе несогласованного с правительством визита в европейское государство.

В частности, в нем Саломе Зурабишвили заявила о том, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за действия против уйгуров.

Также в беседе с журналистами она предположила, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в Евросоюз одновременно, как трио. По ее словам, это событие может произойти «в 2030 году, 2031-м или в 2029-м». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в правящей партии Грузии придумали наказание для президента после провала импичмента.

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