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В США предупредили о риске масштабных сокращений в госорганах Украины

WP: без помощи США госорганы Украины столкнутся с масштабными сокращениями

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Kevin Lamarque/Reuters

Украина рискует столкнуться с масштабными сокращениями в государственных структурах, если США так и не предоставят стране дополнительную финансовую помощь. Об этом сообщила газета The Washington Post, сославшись на американских чиновников.

Как указано в материале, сейчас на Украине наблюдается дефицит государственного бюджета. При этом Киев долгое время рассчитывал на помощь со стороны Вашингтона, когда дело касалось поддержания работоспособности правительства и различных ведомств.

«Украину ожидает огромный дефицит бюджета в размере $35 млрд в следующем году, только треть которого, как ожидается, будет покрыта другим ее основным спонсором — Европейским союзом», — уточняется в статье.

По словам источников газеты, Киев ждут большие проблемы без экономической помощи со стороны американских властей. Чиновники не исключили, что при отсутствии финансирования украинское руководство будет вынуждено уволить большое количества государственных служащих.

Однако прогнозы, касающиеся размера дефицита бюджета Украины, постоянно меняются. В конце октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране понадобится около €42 млрд от зарубежных партнеров для компенсации дефицита бюджета военного времени в 2024 году. Более того, глава правительства указал на важность международного финансирования для покрытия гуманитарных и социальных расходов.

6 ноября европейское отделение газеты Politico со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко сообщило о подготовке руководства страны к утверждению бюджета на следующий год. Тем не менее, по данным издания, без помощи со стороны западных государств Киеву грозит «бюджетная дыра» в размере $29 млрд.

Ранее в США представили план по предотвращению шатдауна правительства, не предусматривающий финансирование Украины.

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