Востоковед заявил о близости Израиля к изгнанию ХАМАС из Газы

Новости о близости сделки между армией Израиля и ХАМАС по вопросу освобождения пленных говорит о намерениях радикального движения получить длительную гуманитарную паузу, считает ученый секретарь Института востоковедения РАН Александр Демченко. Оказываемое Израилем давление грозит движению изгнанием из Газы, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Власти Израиля хотят вернуть хотя бы часть захваченных в плен людей, в том числе на фоне активного обсуждения этой темы европейскими странами. На правительство давят родственники и другие неравнодушные, отметил эксперт. При этом ХАМАС, по его мнению, готов к сделке по пленным ради длительной паузы в боевых действиях.

На данный момент общественности не сообщали о деталях переговоров или требованиях, которые выдвигают представители группировки, напомнил Демченко.

«Наверняка ХАМАС хотел получить достаточно серьезную гуманитарную паузу в рамках этой сделки, — предположил он. — Потому что сильное военное давление, которое Израиль начал оказывать, когда перешел к наземной операции в секторе Газа, грозит ХАМАС изгнанием из сектора Газы».

Проводимая ЦАХАЛом наземная операция угрожает движению подрывом военных возможностей, при котором восстанавливаться оно будет долгие годы, считает учены

Напомним, сегодня стало известно, что Израиль и ХАМАС находятся на заключительном этапе сделки по освобождению десятков заложников. Предполагается, что при утверждении последних деталей о соглашении объявят в ближайшие дни.

В ХАМАС ранее заявили о готовности отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников пи прекращении огня.