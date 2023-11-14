НАТО работает над защитой подводной инфраструктуры после инцидентов в Балтийском море

НАТО работает над усилением возможностей членов альянса по защите подводной инфраструктуры после серии инцидентов, в результате которых были повреждены трубопроводы и кабели связи в Балтийском море. Об этом заявил порталу Defense One контр-адмирал Королевского флота, заместитель командующего объединенными войсками альянса в Норфолке (штат Вирджиния) Тим Генри.

В материале отмечается, что около 95% мировых данных проходят по подводным кабелям. Рыболовные и коммерческие суда время от времени перерезали такие кабели, как это произошло в октябре 2022 года недалеко от Шотландии, но другие инциденты кажутся преднамеренными. Портал напомнил, что в сентябре 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопровода «Северный поток».

«Существуют хорошо зарекомендовавшие себя возможности, предназначенные для атаки на эту инфраструктуру. Некоторые страны имеют возможность взаимодействовать [с этой инфраструктурой] в очень, очень, очень отдаленных частях мира», — сказал он.

Генри консультирует страны НАТО, как лучше всего защитить их кабели. Часть этих усилий включает в себя обмен разведданными, также страны НАТО проверяют, «хватает ли военно-морским силам стран альянса оборудования», чтобы продолжать работу в этой сфере. НАТО само по себе не владеет военной техникой, подчеркнул он и отметил, что Великобритания в январе прошлого года приобрела один из двух запланированных кораблей подводного наблюдения.

В статье также говорится, что за последние годы РФ укрепила и восстановила в Арктике десятки баз и стремится развивать северные территории за счет крупных инвестиций в нефть и газ. По словам Генри, он не видит уменьшения возможностей России в этом регионе.

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