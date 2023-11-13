Президент Польши назначил Моравецкого премьер-министром

Президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром республики. Об этом сообщила местная газета «Выборча».

В публикации отмечается, что сначала глава государства принял заявление Моравецкого об отставке. После этого президент официально назначил его на должность руководителя кабинета министров, поручив сформировать новое правительство.

Дуда подчеркнул, что последние восемь лет стали для страны лучшими с политической точки зрения. По его словам, за это время власти выполнили большинство взятых на себя обязательств.

При этом Моравецкий впервые занял пост премьер-министра в 2017 году. В связи с этим глава республики особенно выделил сотрудничество с председателем правительства во время пандемии коронавируса.

«Я никогда не забуду эту прекрасную работу с премьер-министром и его министрами во время пандемии COVID-19», — указал Дуда.

Также он добавил, что надеется на удачное завершение формирования нового правительства Польши. Как сказал президент, Моравецкий заверил его в способности осуществить задуманное.

«Я считаю, что впереди нас ждет еще много хорошего», — указал Дуда.

Ранее опрос показал, что более 50% польских граждан не поддерживают кандидатуру Моравецкого на пост премьер-министра.