США столкнулись с разногласиями при согласовании декларации АТЭС из-за Украины

Старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей, комментируя возможность принятия итоговой декларации по итогам саммита, заявил, что США столкнулись с разногласиями при согласовании финальной декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за позиции членов по Украине, передает РИА Новости.

«На протяжении последних пары лет существуют разногласия с заявлениями, главным образом, из-за конфликта России и Украины», — сообщил он.

Мюррей добавил, что Вашингтон продолжает работать над «консенсусным заявлением» с членами АТЭС, включая Россию. По его словам, заявление планируется выпустить в конце недели.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество является торгово-экономическим форумом. В него входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

До этого агентство Reuters писало, что экономический рост в странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2023 году замедлится и останется ниже глобального уровня.

Ранее США передали России приглашение на саммит АТЭС в Сан-Франциско.