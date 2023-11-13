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В США заявили, что Путин вернул Россию с того света

Профессор Миршаймер: Россия вернула статус сверхдержавы благодаря Путину

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российская Федерация вернула себе статус сверхдержавы благодаря действующему президенту страны Владимиру Путину. На это во время выступления в австралийском аналитическом центре Centre for Independent Studie указал политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По словам эксперта, в 1990-е годы Россия фактически была уничтожена. Тем не менее Путин сумел вдохнуть в государство новую жизнь, подчеркнул он.

«Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света», — отметил Миршаймер.

Он добавил, что период однополярного мирового порядка подошел к концу. В настоящее время ему на смену пришла многополярность, так как в мире появились сразу три сверхдержавы.

Эксперт пояснил, что сначала подобным статусом обладали только США. Однако теперь к ним присоединились РФ и Китай, резюмировал политолог.

В начале ноября профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заручились поддержкой по всему миру. Как он сказал, это произошло благодаря их позиции по конфликту на Ближнем Востоке.

Политолог уточнил, что после эскалации палестино-израильского кризиса Москва и Пекин начали активно указывать на ошибочность политики Вашингтона в отношении происходящего. Более того, многие страны согласились с РФ и КНР, заявившими о вине США за начало боевых действий в регионе.

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали о роли США в многополярном мире.

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