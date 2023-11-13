В Грузии извинились перед КНР за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вызвал посла Китая в Тбилиси Чжоу Циеня, чтобы принести извинения за слова грузинского лидера Саломе Зурабишвили о том что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Гарибашвили назвал данное высказывание «категорически неприемлемым» и «вызывающим возмущение», а также «противоречащим отношению правительства Грузии и ее народа к Китаю».

Глава грузинского кабмина отметил, что Зурабишвили не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями». Также он выразил надежду, что высказывания президента Грузии не нанесут ущерба развивающимся отношениям Тбилиси и Пекина.

Соответствующее заявление Зурабишвили сделала в ходе несогласованного с правительством Грузии визита во Францию. В интервью местному каналу LCI она также предположила, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в Евросоюз одновременно, как трио. По ее словам, это событие может произойти «в 2030 году, 2031-м или в 2029-м». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить статус кандидата Грузии.