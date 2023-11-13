Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

Спикер парламента Грузии объяснил отказ от санкций заботой о гражданах страны

close
100%
Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не вводит санкционные ограничения против России, так как страна не может «рисковать жизнями граждан и экономическим положением». Его слова передает «Sputnik.Грузия».

«Мы не можем позволить себе рисковать жизнями наших граждан и экономическим положением страны. Ни одна страна, включая любого члена Евросоюза, этого не сделает. Они всегда сравнивают последствия санкций, принимая решение об их введении», — сказал Папуашвили.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире нет стран, которые давали бы гарантии безопасности в Грузии. В связи с этим страна зависит только от себя, отметил парламентарий.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики.

Ранее в Грузии заявили, что зарубежные партнеры не просят вводить санкции против РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий