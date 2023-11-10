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В Грузии высказались о требованиях ввести санкции против России

В Грузии заявили, что зарубежные партнеры не просят вводить санкции против РФ

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parliament.ge

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что зарубежные партнеры Тбилиси на официальном уровне не просят страну вводить санкции против России. Его слова передает ТАСС.

«Нигде не озвучивалось требование, чтобы Грузия ввела санкции против России. Это следует подчеркнуть», — сказал Папуашвили.

Парламентарий отметил, что «все понимают положение», в котором находится республика.

Ранее ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

До этого премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузии нужно будет проделать много работы в ближайшие годы, чтобы добиться окончательной цели и стать полноправным членом Европейского Союза.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики.

Ранее в Грузии потребовали от Запада четкого сигнала о поддержке страны.

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