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Американцы обвинили Байдена в нанесении вреда экономике США

FT: почти 50% американцев считают, что политика Байдена навредила экономике США

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Leah Millis/Reuters

Почти 50% американцев считают, что политика президента США Джо Байдена нанесла вред экономике страны. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на данные опроса, которые был проведен изданием совместно со Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.

Участникам опроса было предложено ответить на вопрос о том, к чему привела политика нынешнего главы Белого дома в области экономики.

В результате 33% респондентов считают, что политика Джо Байдена нанесла сильный вред экономке США, еще 15% опрошенных отметили, что меры американского лидера в какой-то степени ударили по экономической ситуации. 21% респондентов указали, что ничего не изменилось, а 26% считают, что политика Джо Байдена скорее помогла.

Опрос был проведен со 2 по 7 ноября. В нем приняли участие 1004 респондента.

До этого сообщалось, что опрос CNN показал недовольство американцев Байденом. Из результатов опроса следует, что за год до президентских выборов в США экс-глава Белого дома Дональд Трамп опережает действующего лидера Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп опережает Байдена по популярности в ряде важных штатов.

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