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Байдену предложили отказаться от участия в президентской гонке

Республиканец Хоган призвал Байдена не участвовать в выборах ради интересов США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший губернатор штата Мэриленд и республиканец Ларри Хоган заявил, что считает действующего президента США Джо Байдена «не самым сильным кандидатом» от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, а также призвал его отказаться от участия в избирательной кампании. Его слова приводит CNN.

«… Джо Байден не самый сильный кандидат от демократов, что это, вероятно, в его интересах, а также в интересах его семьи и партии, и страны, если бы он отошел в сторону», — сказал Хоган.

Он также выразил надежду, что республиканцам удастся выдвинуть на пост президента «кого-то, кроме Дональда Трампа».

До этого опрос показал, что за год до президентских выборов в Соединенных Штатах кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп опережает действующего лидера Джо Байдена.

По данным опроса, среди возможных избирателей 49% американцев готовы проголосовать за Трампа, а 45% — за Байдена.

Шансы действующего президента США на переизбрание снижаются из-за низких рейтингов одобрения деятельности, ощущения застоя, а также снижения поддержки в ключевых группах. Среди избирателей складывается ощущение, что Джо Байден не подходит для этой должности, следует из текста.

Ранее в США рассказали о грандиозном провале Байдена.

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