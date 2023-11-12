В США рассказали о грандиозном провале Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп находится в лучшем положении для победы на выборах 2024 года, чем в предыдущие избирательные кампании, считает его сын, вице-президент Trump Organization Эрик Трамп, передает The Hill. По его словам, республиканский политик может вновь стать главой государства, несмотря на судебное преследование.

«Безусловно, в этом [лучшем положении Трампа] нет никаких сомнений <...> [действующий президент США Джо] Байден потерпел такой грандиозный провал, политика Демократической партии не работает, прямо сейчас мы вступаем в Третью мировую войну, инфляция — катастрофа, наша экономика — катастрофа, в нашей стране все дорожает, мы на грани рецессии», — пояснил Эрик Трамп.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп обвинил Байдена в угрозе «ядерного потепления».