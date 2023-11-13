Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в секторе Газа на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

Как рассказал источник, после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эрдоган возобновит телефонные переговоры с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе.

Он не исключил, что переговоры могут состояться и с российским президентом.

«Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером ситуацию в регионе», — подчеркнул он и добавил, что они также могут обсудить актуальную двустороннюю повестку.

24 октября в Кремле заявляли, что позиции Путина и Эрдогана по ближневосточному конфликту почти совпадают.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.