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Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в секторе Газа

РИА Новости: Эрдоган может провести телефонные переговоры с Путиным по Газе

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РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в секторе Газа на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

Как рассказал источник, после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эрдоган возобновит телефонные переговоры с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе.

Он не исключил, что переговоры могут состояться и с российским президентом.

«Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером ситуацию в регионе», — подчеркнул он и добавил, что они также могут обсудить актуальную двустороннюю повестку.

24 октября в Кремле заявляли, что позиции Путина и Эрдогана по ближневосточному конфликту почти совпадают.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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