Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия никогда не представляла угрозу для Украины и ее народа, а обвинения в этом являются вымыслом западной пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский отметил, что западные страны утверждают, будто Украина вынуждена продолжать боевые действия, иначе ей грозит уничтожение. Однако он отметил, что такие утверждения не имеют никаких оснований. Дипломат подчеркнул дружественное отношение России к украинскому народу до 2014 года, когда отношения между странами стали напряженными.

Полянский также отметил, что Россия располагает рычагами воздействия, которые помогут ей одержать победу в конфликте и достичь поставленных целей.

Помимо этого Полянский заявил, что у России достаточно рычагов для победы в СВО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Украину осознать, что она не сможет победить Россию на поле боя. По его мнению, осознание этого факта может способствовать урегулированию конфликта.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.