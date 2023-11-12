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Венгрия предложила создать систему безопасности для России и Украины

Венгрия выступила за систему безопасности, приемлемую для России и Украины

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Shutterstock

Правительство Венгрии уверено, что в Европе должна быть создана новая система международной безопасности, которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер на конгрессе молодежной организации правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», передает агентство MTI.

Менцер подчеркнул, что Будапешт выступает «за немедленное прекращение огня» и подготовку соглашения о мире.

«Нам необходимы мирные переговоры, а затем мы должны создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для Российской Федерации», — сказал он.

10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина во всех отношениях не готова начинать переговоры о ее членстве в Европейском союзе. Он подчеркивал, что Украина далека от членства в Евросоюзе, «как Мако от Иерусалима».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о влиянии США на переговоры России и Украины.

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