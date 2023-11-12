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Нетаньяху отказался передать контроль над Газой палестинской администрации

Нетаньяху не согласен дать контроль над Газой палестинской администрации

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Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласен передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху отметил, что Аббас до сих пор не осудил действия палестинской радикальной группировки ХАМАС. Израиль, по словам премьер-министра, планирует искоренить ХАМАС, демилитаризовать сектор Газа и оставить за собой право «осуществлять контроль с точки зрения безопасности» в анклаве.

Также он заявил, что лидерам стран Запада посоветовали не поддаваться призывам о перемирии на Ближнем Востоке.

Накануне президент Палестины Махмуд Аббас призвал Совет Безопасности ООН утвердить полноправное членство Палестины во всемирной организации, а также провести международную мирную конференцию, посвященную восстановлению сектора Газа и защите прав палестинского народа. Об этом он сказал на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в Газе.

Ранее в США рассказали, к чему может привести затяжная операция Израиля в Газе.

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