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Арабские страны готовы примириться с Израилем при выполнении нескольких условий

Арабские страны выдвинули условие установления мирных отношений с Израилем

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Shutterstock

Арабские страны выдвинули условие ключевое условие установления мирных отношений с Израилем — отказ от оккупации всех арабских территорий на территории Палестины от 1967 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение арабо-исламского саммита в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

«Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа», — указано в решении саммита.

До этого президент Сирии Башар Асад, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде, призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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