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В США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине

FoxNews: аргументы Зеленского о невозможности проведения выборов безосновательны

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Thomas Peter/Reuters

Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов лишены смысла. Об этом говорится в статье телеканала FoxNews.

Авторы СМИ назвали доводы Зеленского «чепухой». В FoxNews отметили, что в США не понимают, почему те, кто уехал с Украины в страны Евросоюза, не могут проголосовать в украинских посольствах или в консульствах в тех странах, в которые они переехали.

«Нехватка денег также смехотворна. Зеленский заявил, что если бы ему выделили 120 миллионов долларов, Украина провела бы выборы. Но он не обращался с серьезной просьбой о таких деньгах», — отмечает телеканал.

В статье также указано, что Украине были выделены огромные бюджеты, и, вероятно, правительство страны опасается, что ситуация может обернуться против них.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что Зеленский устроил государственный переворот на Украине, отказавшись проводить выборы в 2024 году, поскольку боится, что его не переизберут.

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком также заявлял, что скорая отставка Зеленского активно обсуждается на Западе.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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