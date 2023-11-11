Украина попросила США ускорить поставки вооружения

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Согласно приведенному заявлению, Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, в частности об оборонных операциях и наступательных действиях Вооруженных сил Украины.

В ходе разговора Ермак отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов Украине для успешного противостояния российской армии.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность избежать эскалации и жертв среди мирных людей. «Формула мира» Зеленского также была на повестке дня.

Указано, что Ермак выразил благодарность президенту США Джозефу Байдену, обеим палатам Конгресса и американцам за поддержку Украины и украинцев «в борьбе за свободу, независимость и демократические ценности в Европе».

Накануне Ермак заявлял, что конфликт на Украине сравним с забегом на 100 метров, в котором Киев «почти пробежал».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.