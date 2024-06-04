Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во время прямого эфира украинского телеканала в студии отключился свет

Во время прямого эфира в студии украинского телеканала «Рада» отключился свет

В студии украинского парламентского телеканала «Рада» отключилось электроснабжение во время прямого эфира новостного телемарафона. Трансляция велась на YouTube-канале телеканала.

Инцидент произошел в 15:58 мск, свет в студии погас и дикторы погрузились во тьму. В эфир вывели рекламный блок.

4 июня национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что оператор YASNO вводит аварийные отключения электричества в ряде регионов Украины.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам предрекли годы вынужденной экономии электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами