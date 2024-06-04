Во время прямого эфира украинского телеканала в студии отключился свет

В студии украинского парламентского телеканала «Рада» отключилось электроснабжение во время прямого эфира новостного телемарафона. Трансляция велась на YouTube-канале телеканала.

Инцидент произошел в 15:58 мск, свет в студии погас и дикторы погрузились во тьму. В эфир вывели рекламный блок.

4 июня национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что оператор YASNO вводит аварийные отключения электричества в ряде регионов Украины.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам предрекли годы вынужденной экономии электричества.