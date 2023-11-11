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В ЕС выступили против выделения €20 млрд Украине

Reuters: ФРГ и другие страны ЕС выступают против предоставления €20 млрд Украине

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Adrienne Surprenant/AP

Германия и другие страны-члены Евросоюза не одобрили выделение Украине €20 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата.

Отмечается, что средства должны были пойти на военную помощь.

«(План ЕС по выделению военной помощи Украине. — «Газета.Ru») встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — поделился источник агентства.

Он уточнил, что такую позицию помимо прочих стран-членов ЕС разделяет ФРГ.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине в размере 50 млрд евро могут ударить по макроэкономической стабильности страны.

Она пояснила, что Киев хотел бы понимать, чего ждать в январе 2024 года, каким образом страна будет работать и производить выплаты. Отсутствие такого понимания может привести к нарушению макроэкономической стабильности.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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