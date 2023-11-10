Премьер Италии объявила время и место проведения саммита G7

Саммит «Большой семерки» (G7) пройдет 13-15 июня 2024 года в области Апулия, расположенной на юге Италии. Об этом сообщила премьер-министр Джорджа Мелони в видеоролике, посвященном работе правительства, передает РИА Новости.

Итальянский премьер подчеркнула, что 50-й саммит G7 пройдет в долине Итрии в курорте Борго-Эньяция.

Как рассказала Мелони, центральными темами «Большой семерки» во время председательства Италии станут Африка и тема миграции.

По его словам, повестка будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств.

49-й саммит «Большой семерки» проходил 19-21 мая 2023 года в Хиросиме, Японии.

16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что экономики стран БРИКС обогнали государства G7 по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге в августе этого года.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.