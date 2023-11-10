МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС

Председатель Китая Си Цзиньпин нанесет визит в Соединенные Штаты, чтобы принять участие в саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и переговорить с американским президентом Джо Байденом. Об этом объявили в пресс-службе китайского министерства иностранных дел.

«По приглашению <...> Байдена <...> Си Цзиньпин отправится в Сан-Франциско (США)», — указывается в заявлении.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, глава КНР примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС, которая запланирована на 14–17 ноября.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что в США ведется подготовка ко встрече Байдена и Цзиньпина на саммите АТЭС. По данным портала Axios, лидеры двух государств собираются объявить о возобновлении контактов военных ведомств на полях грядущего саммита.

Ранее сообщалось, кто представит Россию на АТЭС.