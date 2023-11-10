В Кремле прокомментировали запрос о местонахождении украинского журналиста

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не обязаны раскрывать местонахождение осужденного луганским судом на 13 лет заключения украинского журналиста Максима Буткевича, в том числе по запросу международных организаций, таких как Amnesty International.

«Никакой обязанности раскрывать по таким запросам место содержания осужденного на длительный срок у ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний. — «Газета.Ru») нет, поэтому ничего здесь не нарушено», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что сейчас Буткевич отбывает «соответствующее наказание по соответствующей статье».

Буткевич воевал в составе ВСУ и был признан виновным жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

До этого суд в Москве приговорил издателя «Медиазоны» Петра Верзилова к 8,5 года колонии.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича.