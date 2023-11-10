Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу лжецом после его высказываний о договоренностях с Россией. Об этом он заявил в комментариях к публикации украинского министра в социальной сети X.

«Лжец. Ваш собственный президент Порошенко признает, что весь минский процесс был фикцией, необходимый для того, чтобы НАТО выиграло время для усиления вашей армии», — сказано в сообщении.

Он отметил, что у украинских властей имелся шанс спасти страну, когда в марте 2022 года Россия предлагала соглашение, которое впоследствии отверг глава Украины Владимир Зеленский.

Накануне Кулеба раскритиковал призывы к диалогу с Россией по урегулированию конфликта. Он заявлял, что подобные предложения выдвигают те, кто не понимает ситуацию или поддерживает Москву. По словам главы МИД, Киев якобы провел с российской стороной примерно 200 раундов диалога с 2014 по 2022 год.

Позже помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков говорил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но от Киева в последнее время нет никаких намеков на контакты с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.