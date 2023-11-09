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Президент Израиля опроверг данные о скором заключении сделки по заложникам ХАМАС

Президент Израиля: ХАМАС не делал конкретных предложений по освобождению пленных

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Global Look Press

Правительство Израиля не получало от палестинского движения ХАМАС никаких конкретных предложений по вопросу освобождения заложников. Об этом в интервью для телеканала NBC News заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Таким образом он опроверг сообщения ряда СМИ, согласно которым израильские власти и ХАМАС могут быть близки к заключению соответствующей сделки. При этом Герцог подчеркнул, что подобные оптимистические предположения появляются из-за высказываний третьих сторон.

«Со стороны ХАМАС нет реального предложения по этому вопросу, которое было бы жизнеспособным», — указал президент.

Он добавил, что в настоящее время в Израиле над проблемой заложников работают тысячи официальных лиц. Речь идет как о представителях армии, так и сотрудниках различных министерств, которые принимают меры для скорейшего возвращения людей домой.

В то же время Герцог обратил внимание на растущее беспокойство американского правительства из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. По словам главы государства, у израильских властей и США нет никаких разногласий по поводу введения гуманитарной паузы на территории палестинского анклава.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в конце октября сообщил, что в заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся 240 человек. Люди оказались в плену 7 октября, когда члены ХАМАС проникли на территорию Израиля.

Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля рассказали о попытках заложников сбежать из плена палестинского движения ХАМАС.

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